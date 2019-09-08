Новый пикап Tesla может дебютировать уже в ноябре

Недавно глава американской компании Илон Маск заявлял, что презентация новой модели состоится через месяц-два, но при этом точные сроки так и не были названы.

На этот раз Маска в социальной сети спросили о дате дебюта нового пикапа Tesla и он уже намекнул на то, что его представят в ноябре. Впрочем, это возможная дата, так как новинку могут показать и позднее.

Как ранее сообщил Илон Маск, пикап обойдется покупателям по цене менее 50 тыс. долларов.

При этом глава компании отметил, что за такую цену будущий покупатель получит отличный пикап, но в нем будет футуристичная внешность.

По предварительным данным, новый автомобиль будет иметь дизайнерские решения от грузовика Tesla Semi, а его запас хода составит 800 км.

Электрическая установка пикапа будет представлена двумя электромоторами, расположенными на каждой оси и обеспечивающие полный привод.

Ранее Маск говорил, что новинка будет еще и с «сумашедшим» крутящим моментом и автопилотом.