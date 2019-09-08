Оформление полисов ОСАГО онлайн

Каждому автовладельцу, желающего застраховать свой автомобиль с целью компенсации ущерба потерпевшим в случае возникновения дорожно-транспортного происшествия, необходимо воспользоваться услугой оформления полиса ОСАГО. Обратившись в компанию rostov-plispro.ru, владельцам автотранспортных средств удастся быстро и без особых усилий оформить страховой поли онлайн. При этом стоимость услуги остается максимально доступной для широкого круга потребителей, а автомобилистам не придется переживать о покрытии расходов пострадавшему лицу, если они станут виновниками аварии.

Особенности оформления полиса онлайн

Чтобы оформить полис ОСАГО онлайн, каждому клиенту компании необходимо выполнить пять простых шагов:

Указать данные о личности с пропиской собственника транспортного средства. Заполнить данные об автомобиле (марка и модель ТС, год выпуска, Л/С, категория авто). Указать данные о водителе. Выбрать тип страхования и компанию, в которой хотелось бы оформить полис. Рассчитать предварительную стоимость и оформить заказ.

Сотрудники компании оперативно заключают договоры о страховании с выбранной страховой организацией, благодаря чему весь процесс оформления с доставкой по Ростову и Ростовской области не отнимет много времени.

Список оказываемых дополнительных услуг

На сайте компании «ПОЛИСПРО» можно не только оформить полис с нуля, но и заказать дополнительные услуги. Достаточно перейти на портал https://rostov-polispro.ru/ и выбрать необходимую опцию. К числу таковых стоит отнести:

Восстановление КБМ при соответствии скидки безаварийному стажу, что позволит сотрудникам организации восстановить и сохранить опцию.

Техосмотр и помощь в оформлении диагностической карты без очередей, посещения офисных центров и СТО.

Заключение договоров купли-продажи, помощь квалифицированных специалистов поможет правильно оформить сделку без подводных камней.

Оформление полиса «Поддержка», что позволит любому автовладельцу получить выплату за поврежденное транспортное средство, если у виновника происшествия отсутствует полис ОСАГО.

Сотрудники компании «ПОЛИСПРО» гарантирую быстрое и качественное оформление официального страхового полиса, который будет доставлен заказчику прямо в руки посредством курьера или транспортной компании в любую точку Ростова.

Типы оказываемых услуг

Своим клиентам компания «ПОЛИСПРО» предлагает несколько вариантов оформления полиса ОСАГО. Первый – с доставкой по городу в течение всего 1 часа. Для оформления документа от заказчика потребуются сканы или фотографии четырех документов. Доставка готового полиса по адресу в черте города и области осуществляется с 10 часов утра до 8 часов вечера. Стоимость доставки при этом составляет всего 200 рублей. Предварительно сотрудники организации перезванивают клиенту, чтобы согласовать удобный формат передачи отсканированных документов, время и адрес доставки.

Второй вариант – оформление полиса в одном из офисов компании. Для этого всег за 15-20 минут можно добраться до одного из трех представительство компании на машине. Плюсы такого варианта оформления – отсутствие очередей и ожиданий, выполнение всех процедур за 7 минут, выполнение техосмотра.

Независимо от выбранного метода, клиенты организации получают неоспоримые преимущества в виде возможности первоначального просчета стоимости услуги в крупнейших страховых компаниях города, отсутствия необходимости ехать куда-либо для получения полиса, быстроты покупки электронного варианта документа, подлинности купленного полиса.