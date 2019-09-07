Журналисты выяснили, заведется ли Lada Vesta после года простоя

В 2015 году финская компания Nokian Tyres для тестирования покрышек приобрела два седана Lada Vesta. Их использовали исключительно на полигоне, поэтому даже не регистрировали.

Ранее сообщалось, что в итоге компания отказалась от российских седанов по причине некорректной работы электроники и тормозной системы, и они якобы стоят брошенные не территории компаний без надобности.

Журналисты портала «ABW.by» поехали на спецстоянку Nokian Tyres, где стоят более года брошенные «Весты» и попробовали их завести и проехать по полигону.

Журналистам завести машины сразу не удалась, так как разрядились аккумуляторы, при этом технические жидкости были в норме.

После подзарядки аккумуляторов автомобили без труда завелись, а на панели приборов не высветилось ни одной ошибки. Но в первые полминуты были отчетливо слышны стрекотания гидрокомпенсаторов, а после звуки исчезли и агрегат начал работать в нормальном режиме.

От длительного простоя тормозные диски покрылись слоем ржавчины, и они поначалу издавали жуткие скрипы, но после пару кругов по полигону тормоза пришли в норму.

В целом машины после нескольких кругов полностью пришли в норму. В Nokian Tyres отметили, что распространённая информация о том что Lada Vesta не отвечает требованиям для тестирования покрышек, не соответствуют действительности.

При этом в компании так и не рассказали, почему две купленные «Весты» полтора года никто ни трогал.