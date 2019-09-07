В 2015 году финская компания Nokian Tyres для тестирования покрышек приобрела два седана Lada Vesta. Их использовали исключительно на полигоне, поэтому даже не регистрировали.
Журналисты выяснили, заведется ли Lada Vesta после года простоя
Ранее сообщалось, что в итоге компания отказалась от российских седанов по причине некорректной работы электроники и тормозной системы, и они якобы стоят брошенные не территории компаний без надобности.
Журналисты портала «ABW.by» поехали на спецстоянку Nokian Tyres, где стоят более года брошенные «Весты» и попробовали их завести и проехать по полигону.
Журналистам завести машины сразу не удалась, так как разрядились аккумуляторы, при этом технические жидкости были в норме.
После подзарядки аккумуляторов автомобили без труда завелись, а на панели приборов не высветилось ни одной ошибки. Но в первые полминуты были отчетливо слышны стрекотания гидрокомпенсаторов, а после звуки исчезли и агрегат начал работать в нормальном режиме.
От длительного простоя тормозные диски покрылись слоем ржавчины, и они поначалу издавали жуткие скрипы, но после пару кругов по полигону тормоза пришли в норму.
В целом машины после нескольких кругов полностью пришли в норму. В Nokian Tyres отметили, что распространённая информация о том что Lada Vesta не отвечает требованиям для тестирования покрышек, не соответствуют действительности.
При этом в компании так и не рассказали, почему две купленные «Весты» полтора года никто ни трогал.