Suzuki в конце сентября представит конкурента Renault Kwid

В компании Suzuki анонсировали свой новый кроссовер, который будет относиться к бюджетному сегменту и составит конкуренцию модели Renault Kwid.

Презентация новинки состоится 30 сентября. Новая модель получит название S-Presso, а ее основной станет платформа Heartect.

Уже известно, что габариты кроссовера составят: 3 565/1 520/1 564 мм, колесная база – 2 380 мм. Клиренс будет 180 мм.

Моторная гамма, как ожидается, будет представлена литровым 68-сильным двигателем, пару которому составит пятискоростная механика или робот.

Полноприводной системы в автомобиле не будет. Предварительная стоимость S-Presso составит около 320 тыс. рублей, а создается модель для индийского рынка и может стать самой бюджетной в линейке Suzuki.