Рынок люксовых авто с пробегом в РФ вырос на 6% с начала года

Аналитики из «Автостат» опубликовали данные по продажам люксовых автомобилей на вторичном рынке.

Основой для рейтинга стали данные по продажам таких машин в период с января по июль 2019 года. В отчетный период россияне купили 1 108 подержанных люксовых авто, что на 5,8% больше.

Лидерство на вторичном рынке оказалось за моделями марки Bentley, доля которой в продажах составила 35% или 389 проданных экземпляров.

Лидер первичного рынка Mercedes-Benz Maybach S-Class в данном рейтинге оказался на второй строчке с результатом 387 ед.

В тройке оказались модели бренда Maserati, которых было перепродано 138 шт. Еще на рынке было реализовано 93 экземпляра Rolls-Royce, 35 — Lamborghini, 41 – Ferrari и 15 – Aston Martin.