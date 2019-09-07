Россияне предпочитают отечественный и японский автопром

О предпочтениях россиян при выборе подержанных автомобилей рассказали специалисты сайта «Авито», которые провели исследование.

Основной для исследования стали данные по продажам автомобилей с пробегом за второй квартал 2019 года. В отчетный период россияне чаще всего выбирали машины российского и японского автопрома.

Доля российский авто в продажах составила 40 процентов, при этом отмечается, что во втором квартале наблюдалось снижение доли на 1,2%.

Средняя цена таких машин составила 155 тыс. рублей. Японские модели заняли долю 15,5%, а их средневзвешенная стоимость составила 530 тыс. рублей.

Доля таких авто выросла на 0,5%. На четвертом и пятое месте оказались модели корейских и немецких марок, занявших долю в продажах 12,8 и 12,2% соответственно.

Отдельно отмечается, что в большинстве российских городов предпочтение отдают отечественным легковушкам, но эта тенденция не наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге, где чаще выбирают машины немецкого автопрома.