УАЗ показал неизвестный концепт внедорожника УАЗ-3151

Популярный в Советское время УАЗ 469 при превращении в 3151 мог получить иную переднюю часть кузова.

В паблике Ульяновский Автомобильный Завод показали неизвестный концепт внедорожника.

При разработке инженеры хотели изменить капот, облицовку радиатора и крылья, но в итоге все представленные решения были забракованы руководством предприятия.

Тогда прежний вариант по мнению руководства был наиболее гармоничным. На представленном фото одна из версий прототипа внедорожника.