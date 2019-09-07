Популярный в Советское время УАЗ 469 при превращении в 3151 мог получить иную переднюю часть кузова.
УАЗ показал неизвестный концепт внедорожника УАЗ-3151
07.09.2019 17:49
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В паблике Ульяновский Автомобильный Завод показали неизвестный концепт внедорожника.
При разработке инженеры хотели изменить капот, облицовку радиатора и крылья, но в итоге все представленные решения были забракованы руководством предприятия.
Тогда прежний вариант по мнению руководства был наиболее гармоничным. На представленном фото одна из версий прототипа внедорожника.
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