Поиск и выбор покрышек для автомобиля

Выносливость и маневренность автомобиля напрямую зависит от правильности выбора покрышек. Зависит это от многочисленных факторов – сезонность, типоразмер, вид транспортного средства и т.д. Компания «Эйкос» предлагает автомобилистам качественные и недорогие покрышки от всемирно известных и отечественных брендов, благодаря чему каждый желающий сможет найти «обувь для своего железного коня», соответствующую характеристикам и бюджету. Удобный поиск позволит быстро отыскать адреса магазинов Aikos в Казахстане, неподалеку от дома.

Как выбрать покрышки для автомобиля

Автошины – это резиновая оболочка, устанавливающаяся на колесный обод, конструкция которой усиливается тканями и металлом. Выбирая покрышки для автомобиля, необходимо придерживаться простых правил и критериев:

Тип транспорта – легковые, внедорожные, микроавтобусные, лекгогрузовые, грузовые, коммерческие, сельхозтехника, мототехника и т.д. Сезонной – среди ассортимента представленной продукции встречаются летние, зимние (для мягкой, сложной зимы, шипованные и без шипов), всесезонные автопокрышки. Тип конструкции – встречаются диагональные, радиальные и RunFlatшины. Протекторный рисунок (симметричный, направленный, ненаправленный, ассиметричный). Способ герметизации (камерные, бескамерные).

Воспользовавшись поиском на сайте компании Aikos, легко можно найти необходимую модель, в зависимости от введенных параметров или типа автотранспорта.

Плюсы покупки автопокрышек в интернет-магазине «Эйкос»

Многолетний опыт реализации автомобильных шин позволяет специалистам интернет-магазина Aikosмаксимально быстро находить автопокрышки нужного типоразмера. Динамично развивающаяся на казахстанском рынке компания зарекомендовала себя как надежный лидер различных мировых торговых брендов, в том числе Michelin, Nokian, Goodyear, Continental, Bridgestoneи прочих известных производителей для легкого, грузового автотранспорта и сельхозтехники.

Плюсы обращения в компанию «Эйкос» очевидны – это постоянные акции и скидки для постоянных клиентов, специальные предложения, огромнейший ассортимент высококачественной и недорогой продукции, наличие собственного сервисного центра и автопарка. Все это позволяет клиентам компании покупать качественные покрышки премиального класса по доступной цене с доставкой в любой уголок Казахстана.