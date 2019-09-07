Ретро авто – объект коллекционирования для определенных групп автомобилистов. Большинство таких автомобилей можно с уверенностью назвать настоящим произведением искусства. Однако из-за своего возраста ретро машины могут утратить былой внешний вид и эксплуатационные характеристики. В таком случае нужно обращаться в сервис, где проводят реставрацию.

Основные этапы

Реставрация ретро автомобилей подразумевает выполнение следующих процедур:

Авто демонтируется и разбирается. Каталогизируются запчасти, удаляется лакокрасочное покрытие, очищается кузовная часть. Специалисты изготавливают/ремонтируют кузовные элементы. Реставрируется шасси авто. Выполняется окраска. Проводится технический ремонт узлов авто. Выполняется капремонт мотора, трансмиссии. Гальванические работы. Сюда входит хромирование. Перед его проведением детали очищаются от следов коррозийного воздействия и старого хрома, шлифуются. Реставрируется салон. Восстанавливаются покрытия из древесины. Ремонтируются и обновляются полы из дерева, балки, фанерируется приборная панель и иные элементы салона. Изготавливается и восстанавливается мягкая крыша. Изготавливается и ремонтируется электрическая проводка. Авто комплектуется запчастями, которых недостает. Если каких-либо деталей нет в продаже, специалисты изготавливают их по чертежам. Проводиться проверка автомобиля.

После этого автовладелец оплачивает работу мастеров и получает восстановленный автомобиль, который готов к эксплуатации.

Почему нужно обращаться к специалистам

Самостоятельные попытки автовладельца реставрировать ретро машину могут обернуться тем, что транспортное средство совсем выйдет из строя. Тогда уже придется выполнять гораздо больший спектр работ для восстановления автомобиля. Поэтому нужно обращаться в специализированный сервис.

Специалисты сервиса по реставрации ретро авто имеют доступ к современному оборудованию, владеют навыками, необходимыми для качественного проведения данной процедуры. Это позволяет им выполнять восстановление машины быстро и без каких-либо недочетов.

Реставрация ретро авто – отличный способ вернуть машине прежний вид и характеристики. После восстановления вы можете либо начать эксплуатировать авто по прямому назначению, либо просто пополнить им свою коллекцию машин.