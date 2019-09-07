MINI в 2022 году представит электрический компактвэн Traveller

Новинка от бренда MINI будет построена на платформе BMW и сообщается, что она окажется еще и преемником BMW i3.

Зарубежным журналистам удалось выяснить, что MINI расширит свой модельный ряд новым автомобилем.

MINI в 2022 году представит новый электрический компактвэн с названием Traveller на платформе FAAR.

Этот автомобиль будет предлагаться, как со стандартными ДВС, так и с полностью электрической силовой установкой. Серийная сборка новинки стартует на предприятии компании в Нидерландах.