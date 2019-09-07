Новинка от бренда MINI будет построена на платформе BMW и сообщается, что она окажется еще и преемником BMW i3.
MINI в 2022 году представит электрический компактвэн Traveller
07.09.2019 15:12
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Зарубежным журналистам удалось выяснить, что MINI расширит свой модельный ряд новым автомобилем.
MINI в 2022 году представит новый электрический компактвэн с названием Traveller на платформе FAAR.
Этот автомобиль будет предлагаться, как со стандартными ДВС, так и с полностью электрической силовой установкой. Серийная сборка новинки стартует на предприятии компании в Нидерландах.
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