В РФ стартовали продажи самых мощных BMW X3 M и BMW X4 M

Российский офис баварской марки объявил о старте продаж новых BMW X3 M и BMW X4 M, которые оснащены самыми мощным в истории компании двигателем.



В РФ с 7 августа стартовали продажи самых мощных кроссоверов BMW X3 M и BMW X4 M, доступны для покупки в двух исполнениях – Competition и Special Edition.

Модель BMW X3 M в версии Competition получила ценник 7 690 000 рублей, а BMW X4 M в таком же варианте обойдется в 7 840 000 рублей.

Кроссоверы в исполнении Special Edition обойдутся дешевле и будут отличаться 480-сильным двигателем, тогда как отдача трехлитрового двигателя в Competition составит 510 л.с.

Стоит отметить, что этот шестицилиндровый бензиновый рядный двигатель, является самым мощным за всю историю BMW M.

Он работает в паре с восьмискоростной автоматической КП. BMW X3 M Special Edition оценен в 6 690 000 рублей, а BMW X4 M Special Edition получил ценник 6 820 000 рублей.

Обе модели получили фиксированные комплектации, но вариант Competition отличается рядом эксклюзивных решений в салоне и внешности.