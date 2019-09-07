В России на основании данных по краш-тестам автомобилей подготовили рейтинг моделей, которые будут наиболее безопасными для пассажира такси.
Названы топ-3 наиболее безопасных автомобилей такси в России
07.09.2019 13:54
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Наиболее безопасные автомобили такси в России были названы специалистами iReactor, которые рассматривали машины, наиболее часто используемые в службах такси.
Возглавляет рейтинг топ-3 модель Volkswagen Polo, в котором по краш-тестам NCAP защита взрослых пассажиров и несовершеннолетних составила 96 и 85% соответственно.
На втором месте составленного специалистами рейтинга, оказался Kia Rio, заработавшего по версии EuroNCAP 11 баллов из 16.
На третье место определили Skoda Rapid, но в этом машине отметили вероятность получения хлыстовых травм шеи, в случае удара сзади.
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