Названы топ-3 наиболее безопасных автомобилей такси в России

В России на основании данных по краш-тестам автомобилей подготовили рейтинг моделей, которые будут наиболее безопасными для пассажира такси.

Наиболее безопасные автомобили такси в России были названы специалистами iReactor, которые рассматривали машины, наиболее часто используемые в службах такси.

Возглавляет рейтинг топ-3 модель Volkswagen Polo, в котором по краш-тестам NCAP защита взрослых пассажиров и несовершеннолетних составила 96 и 85% соответственно.

На втором месте составленного специалистами рейтинга, оказался Kia Rio, заработавшего по версии EuroNCAP 11 баллов из 16.

На третье место определили Skoda Rapid, но в этом машине отметили вероятность получения хлыстовых травм шеи, в случае удара сзади.