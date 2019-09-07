Немцы привезут в РФ ультрабюджетный кроссовер

О появлении недорогих немецких кроссоверов на российском рынке сообщали еще в прошлом году, когда бренд Borgward оформил ОТТС на модель BX7.

Напомним, что бренд Borgward был возрожден и сейчас его модельный ряд представлен кроссоверами BX5 и BX7.

Последний уже сертифицирован для продаж в России, но так и не вышел на рынок, а вот вторая модель по всей видимости не появится в нашей стране, так как вместо нее выйдет младшая BX3, патентные изображения которой уже появились в базе Федерального института промышленной собственности.

Этот автомобиль будет самым доступным в линейке, а на рынке его стоимость может составить около 1 млн рублей.

Кроссовер BX3 дебютировал этой весной и тогда же стало известно, что он будет глобальным и будет продаваться не только в Китае, но и в Германии, а также в России.

Эта модель имеет следующие размеры: 4 410/1 828/1 670 мм. В движение автомобиль будет приводиться турбированным двигателем объёмом 1,4 литра.

Его мощность составит 150 л.с., а среди трансмиссии будет шестискоростная механика или робот.