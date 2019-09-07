Great Wall вывела на рынок роскошный купе-кроссовер WEY VV7 GT, позиционируемый как конкурент BMW X4. Новинка поступила в продажу с расширенным списком оборудования и одним двигателем.

В линейке двигателей предлагается только двухлитровый турбомотор с отдачей 234 л.с. Среди трансмиссий будет только семискоростной робот, работающий исключительно с полноприводной системой.

Габариты новинки составили: 4 774/1 931/1 672 мм, колесная база – 2 950 мм.

Оценили WEY VV7 GT в 191 800 юаней минимум, а самая дорогая комплектация обойдется в 205 800 юаней. В переводе на российский рубль стоимость варьируется от 1,77 до 1,90 млн рублей.