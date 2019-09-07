Недавно АЕБ опубликовала отчетные данные по продажам новых автомобилей на российском рынке, а также специалисты назвали самые востребованные модели.

Так, были названы самые продаваемые кроссоверы в РФ по итогам августа и лидером рейтинга все также является кроссовер Hyundai Creta.

Его объёмы продаж в прошлом месяце составили 5 522 ед., что на пять процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года. Второй результат показал кроссовер KIA Sportage, который разошелся тиражом в количестве 3 850 экземпляров, что на 42 процента выше.

Следующим в рейтинге оказался немецкий Volkswagen Tiguan с результатом 3 134 ед. и ростом продаж на 33%.

Следом за этим кроссовером оказался Renault Duster, продажи которого продолжают сокращаться. В августе было продано 3 109 ед. модели, что на 12% хуже.

В пятерке лидеров располагается Toyota RAV4. Его объёмы продаж составили 2 960 ед., что на 2%.

В десятке самых востребованных на российском рынке кроссоверов оказались: LADA 4×4 (2648 ед., -6%), Renault Kaptur (2 428 ед., -8%), Mazda CX-5 (2 369 ед., +24%), Skoda Kodiaq (2 296 ед., +23%) и Nissan Qashqai (2 154 ед., +2%).