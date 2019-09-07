Игрушечную копию суперкара создала компания Amalgam Collection, которая занимается выпуском масштабных моделей авто с высоким уровнем детализации.



На этот раз была создана копия McLaren Speedtail из более чем тысячи деталей, причем в компании заметили, что она выпускалась совместно с представителями компании McLaren.

Именно поэтому суперкар в масштабе 1:8 имеет высокий уровень детализации.

К тому же компания опубликовала видео, в котором показала, почему такие игрушки имеют высокую стоимость. В частности, копия McLaren Speedtail оценена в 15 025 долларов, а это около 1 млн рублей.