Новый Hyundai Solaris 2019 года: седан, в котором всегда комфортно

Обновленная версия седана городского типа вышла одновременно комфортабельной, бюджетной и максимально безопасной для данного класса авто. Здесь предусмотрено все, что необходимо как для поездок по городу, так и выездов на природу. За минимальную стоимость вы получаете не просто седан B-класса, но настоящего помощника и друга, который никогда вас не подведет.

Экстерьер

Внешне седан сохранил черты предыдущего поколения. Это и агрессивная решетка радиатора с большой эмблемой, и современная оптика с «хищным» взглядом, и рельефная крышка капота, и увеличенные колесные арки. Основные изменения затронули оптику, боковые линии кузова и багажник.

Интерьер

Внутри вас ожидает уникальное соединение свойств по минимализму и комфортабельности. Есть руль и кресло с регулировкой, бортовой компьютер, подлокотник с отсеками для хранения мелких предметов, выраженные хромированные элементы в деталях отделки. Вы точно сможете проехаться с комфортом независимо от дальности поездки.

Технические характеристики

Российские покупатели могут купить новый Хендай Солярис 2019 модельного года с 1.4 или 1.6-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 и 13 л.с. В комплекте с силовым агрегатом можно выбрать 6-ступенчатую МКПП или АКПП.

Несмотря на относительно высокую динамику при маломощных двигателях (от 182 до 193 км/ч рот разгоне от 10.3 до 12. 9 с на 100 км/ч) автомобили отличаются достаточно небольшим расходом топлива – в городском цикле всего от 7,5 л на 100 км или от 4,8 литров в загородном цикле, что для седанов данного класса более чем приемлемо.

Комплектации и цены

Всего основных комплектаций седана 2019 модельного года предлагается 2:

Active. Здесь водителям уже доступны системы безопасности HAC, ABS, EBD, TCS, предупреждение об экстренном торможении, диагностика давления в шинах, центральный замок и иммобилайзер, дневные ходовые огни, установленные в бампере, передние электростеклоподъемники. Начальная цена – от 739 тыс. рублей.

Comfort. Помимо основных функций вы получаете электрический привод и обогрев боковых зеркал, регулировку руля, аудиоподготовку на 4 динамика, складывающуюся спинку заднего ряда сидений для перевозки длинномерных грузов и некоторые другие опции. Стоимость версии начинается от 842 тыс. рублей.

Также есть различные вариации данных модификаций в зависимости от дополнительного оборудования и устройства салона – Active Fleet, Active Plus, Comfort + Advanced, SOLARIS Super Series и др.

За предоставленный на обзор обновленной версии Hyundai Solaris выражаем благодарность автосалону FAVORIT MOTORS.

Узнать больше о комплектациях, актуальных ценах и уточнить по информацию по специальным предложениям вы можете на официальном сайте дилера https://hyundai-favorit.ru/ или по телефону, указанному там же. Обращайтесь к официальному дилеру – здесь вам предложат не только лучшие условия для покупки и проведение тест-драйва, но и оптимальные варианты обслуживания машины!