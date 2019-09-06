Купить автомобиль своей мечты на личные средства здесь и сейчас не всегда бывает просто. Поэтому довольно часто будущие автовладельцы изучают кредитные предложения, чтобы как можно скорее получить ключи и начать пользоваться машиной. Все это актуально как для покупки новых так и подержанных транспортных средств отечественного и зарубежного производства.

На рынке автокредитования большой объем предложений от различных финансовых организаций, которые так же предлагают совместные акции с производителями и автосалонами, поэтому покупателям не всегда легко сориентироваться во всем многообразии возможностей.

Чтобы купить авто в кредит в Москве, необходимо иметь полную информацию обо всех предложениях, выбирая для себя наиболее выгодный кредит, осведомленность поможет сэкономить на специальных акциях и эксклюзивных предложениях. Именно поэтому следует рассматривать два варианта поиска кредита:

на основании выбора конкретной модели авто;

на определении ценового диапазона.

В первом случае покупателю следует обратить внимание на предложения от официальных дилеров, которые делают акционные и сезонные скидки, предлагают бонусы по кредитованию и страхованию, формируя вместе со своими партнерами комплексные пакеты.

Если же покупатель пока не определился с моделью, то специализированные сервис по подбору кредитов помогут сориентироваться на рынке, опираясь на три базовых параметра:

размеры кредита;

срок погашения займа;

валюту.

Дополнительными пунктами станут наличие поручителей, подтверждение доходов, приобретение страховки и выбор нового или подержанного автомобиля для покупки. Опираясь на эти пункты, любой желающий купить авто в кредит Москва подберет для себя примерный перечень предложений с наиболее выгодными для него условиями и бонусами, следует лишь сопоставить все параметры, рассмотреть графики платежей и выяснить:

где будет наименьшая переплата;

где минимальный первоначальный взнос;

где можно купить авто без внесения своих средств;

где выгоднее всего процесс оплаты и возможность досрочных погашений.

После предварительного ознакомления остается только связаться с автосалоном, оставить заявку в банк и получить одобрение, чтобы в самое короткое время стать обладателем автомобиля и сесть за руль, постепенно возвращая банку займ и при этом получая преимущества от наличия персонального транспортного средства.