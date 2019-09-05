Lexus назвал цены на рестайлинговый Lexus GX для России

Презентация обновленной версии внедорожника состоялась в начале лета, а теперь он добрался и до российского рынка.



Российский офис компании Lexus назвал цены рестайлингового внедорожника GX для России и объявил о старте приема предзаказов.

Модель Lexus GX позиционируется как автомобиль 2020 года. Минимальная стоимость автомобиля составит 4 565 000 рублей, а самый дорогой вариант обойдется покупателям в 5 061 000 рублей.

Напомним, что внедорожник предлагается с теми же силовыми установками, что и предшественник. При этом в модели 2020 года слегка изменилась внешность и появился новый внедорожный пакет.