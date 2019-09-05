GM и SAIC представили новый кроссовер Baojun RC-6 Cross

Новинка будет позиционироваться как флагманская, а ее презентация состоялась в Китае.

Новый кроссовер бренда Baojun, созданного компаниями GM и SAIC, носит название Baojun RC-6 Cross и отличается необычным кузовом, который напоминает лифтбек и седан, да и к тому же имеет определенные сходства с новым Arkana.

Габариты кроссовера составили: 4 925/1 880/1 580 мм, расстояние между осями будет 2 800 мм. Клиренс у модели 191 мм.

Новую модель оснастили современными системами безопасности и помощи водителю, а в салоне есть большой экран информационно-развлекательной системы, виртуальная панель приборов и отделка с использованием кожи и алькантары.

В движение Baojun RC-6 Cross будет приводить полуторалитровый турбированный двигатель.

Его мощность составит 147 л.с., а в качестве трансмиссии предложат вариатор или шестискоростную механику, которые будут работать только с переднеприводной системой.