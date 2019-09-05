Ранее представители Jeep говорили, что модель Jeep Wrangler 2020 модельного года получит новые версии.

Как выяснили инсайдеры, новый Jeep Wrangler 2020 получит 264-сильный турбодизель, причем такая версия выйдет на рынок до конца года.

Речь идет о трехлитровом шестицилиндровом моторе, показатель крутящего момента которого составит 600 Нм.

Этот дизельный двигатель уже предлагается для Jeep Gladiator и Ram 1500. Он работает в паре с восьмискоростной автоматической КП.

При этом отмечается, что новый двигатель предложат для автомобиля с четырехдверным кузовом.

Позднее у Jeep Wrangler появится гибридная модификация с 3,8-литровым ДВС и 48-вольтовым стартер-генератором.