Прототип нового кроссовера Alfa Romeo Тonale был представлен этой весной в рамках Женевского автосалона.



Там дебютировал концепт, технические характеристики которого не назвали. Также в компании ничего не говорили о запуске автомобиля в серию.

Вероятно, концепт был положительно воспринят публикой, так как представители Alfa Romeo заговорили о предварительных сроках выхода.

Так, стало известно, что кроссовер Alfa Romeo Тonale встанет на конвейер в 2021 году, а его сборкой займутся на предприятии в Помильяно.

Для запуска автомобиля в предприятие будет инвестирован 1 млрд евро. Также на этой производственной площадке планируется организовать и выпуск гибридного Fiat Panda.