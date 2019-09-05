Geely объявил о старте продаж кроссовера Geely Atlas Pro в Китае

Geely на домашнем рынке начала продажи нового кроссовера Atlas Pro. Это более дешевый вариант версии «паркетника» Atlas и ее в КНР можно купить по цене от 98,8 тыс. юаней, что в пересчете 912 тыс. рублей.

Geely Atlas Pro оснастили ДВС от компании Volvo. Подкапотное пространство новинки занимает турбированный четырехцилиндровый 1,5-литровый агрегат со 177-сильной отдачей.

Также доступна версия с 1,8-литровым ДВС мощностью 184 л.с.

Трансмиссия доступна роботизированная 7DCT с двумя сцеплениями, шестиступенчатый «автомат» и шестиступенчатая «механика».

Geely Atlas Pro от обычного Atlas отличается изменённой внешностью и другим оснащением. Так, в салоне кроссовера будет цифровая панель приборов, увеличенный экран мультимедийной системы и электронный селектор автоматической КПП.

Также новинка получила возможность управления функциями со смартфона или «умных» часов X-Watch Limited Edition.

Geely Atlas Pro предлагается в шести комплектациях по цене от 98,8 тыс. до 156,8 тысячи юаней. В следующем году Atlas Pro появится и на российском рынке, но о ценах и комплектациях пока ничего не известно.