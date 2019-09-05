Компания Mitsubishi рассказала о продажах своих автомобилей по итогам августа.

Было отмечено, что Mitsubishi ASX в августе вернулся в тройку бестселлеров бренда в РФ. Его объёмы продаж составили 284 проданных экземпляра.

На втором месте по объёмам продаж среди моделей марки остается Pajero Sport, который разошелся тиражом в количестве 497 единиц, а бестселлером Mitsubishi остается Outlander.

Последний был продан в количестве 1 900 ед. В целом марка в августе реализовала 3 095 автомобилей, что на 9% хуже. С начала года показатель составил 25 066 проданных авто, что на 7% меньше.