Компания Mitsubishi рассказала о продажах своих автомобилей по итогам августа.
Mitsubishi ASX в августе вернулся в тройку бестселлеров бренда в РФ
05.09.2019 19:24
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Было отмечено, что Mitsubishi ASX в августе вернулся в тройку бестселлеров бренда в РФ. Его объёмы продаж составили 284 проданных экземпляра.
На втором месте по объёмам продаж среди моделей марки остается Pajero Sport, который разошелся тиражом в количестве 497 единиц, а бестселлером Mitsubishi остается Outlander.
Последний был продан в количестве 1 900 ед. В целом марка в августе реализовала 3 095 автомобилей, что на 9% хуже. С начала года показатель составил 25 066 проданных авто, что на 7% меньше.
В РФ продан 150-тысячный Mitsubishi Outlander третьего поколения
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