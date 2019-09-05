Первым автомобилем бренда Xpeng Motors из Китая стал полностью электрический кроссовер с названием G3.

Эта модель имеет силовую установку с отдачей 197 лошадиных сил и запасом хода 520 км по стандарту NEDC. Его оценили в 159 800 юаней минимум или около 1,5 млн рублей.

Теперь стало известно, что китайский производитель почти закончил работу над своей второй моделью.

Второй новинкой компании Xpeng станет большой седан, предвестником которого стала модель P7, представленная еще этой осенью в Шанхае.

Серийная версия новинки дебютирует в ближайшее время, а в продажу она поступит во втором квартале будущего года.

Уже известно, что это будет технологичная модель с поддержкой 5G, автопилотом и современной мультимедийной системой.

По предварительным данным, электрокар разгонится до первой сотни за четыре секунды, а на одной подзарядке он проедет 600 км.