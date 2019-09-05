Немецкий автопроизводитель из классического Beetle сделал машину на электрической тяге.
Классический Volkswagen Beetle превратили в электромобиль
05.09.2019 19:18
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Переоборудованием машины занималось специальное подразделение Volkswagen Group Components и компания eClassics, которые также сейчас ведут проекты по переделке Volkswagen Bulli и Porsche 356. Последние тоже будет переведены на электрические моторы.
Электрокар Beetle получил название e-Beetle. В него установили силовую установку от Volkswagen e-up!, а именно 82-сильный электродвигатель и блок батарей на 36,8 кВт/ч.
Также в машине доработали шасси и подвеску. В итоге масса e-Beetle составила 1,2 тыс. кг. На одном заряде электрический Beetle проедет до 200 км. Максимальная скорость машины 150 км/ч.
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