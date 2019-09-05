Классический Volkswagen Beetle превратили в электромобиль

Переоборудованием машины занималось специальное подразделение Volkswagen Group Components и компания eClassics, которые также сейчас ведут проекты по переделке Volkswagen Bulli и Porsche 356. Последние тоже будет переведены на электрические моторы.



Электрокар Beetle получил название e-Beetle. В него установили силовую установку от Volkswagen e-up!, а именно 82-сильный электродвигатель и блок батарей на 36,8 кВт/ч.

Также в машине доработали шасси и подвеску. В итоге масса e-Beetle составила 1,2 тыс. кг. На одном заряде электрический Beetle проедет до 200 км. Максимальная скорость машины 150 км/ч.