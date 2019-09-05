Бюджетная версия Audi A6 добралась до российских дилеров

Старт приема заказов был объявлен еще в начале лета, а теперь дилеры немецкой марки начали «живые» продажи новинки.



Бюджетная версия Audi A6, оснащенная двухлитровым двигателем, добралась до российских дилеров, которые продают ее по цене от 3 305 000 рублей.

2,0-литровый агрегат работает с 12-вольтовым стартер-генератором с блоком литий-ионных батарей и семискоростной КП S-tronic.

По заявлению производителя, расход топлива у седана составляет 6,8 литра в смешанном цикле.

Audi A6 45 TFSI Quattro доступна в четырех комплектациях, из которых самая дорогая оценивается в 3 540 000 рублей.

Стоит отметить, что ранее седан предлагался только с трехлитровым мотором и по цене от 3 995 000 рублей.