Geely в России увеличила продажи автомобилей в 2,3 раза

В прошлом месяце существенный рост продаж был зафиксирован не только у бренда Haval , но и у китайской Geely.

Geely в России увеличила продажи автомобилей в августе в 2,3 раза, правда объёмы продаж остаются не на высоком уровне – 716 авто.

С начала года марка реализовала 5 538 машин, улучшив результат в 3,5 раза.

Geely Atlas остается лидером Geely в России и в прошлом месяце он был продан в количестве 567 экземпляров, тогда как с начала года объёмы продаж составили 4 513 штук.

Между тем компания намерена расширять свой модельный ряд в России и уже скоро в продажу поступит модель Geely GS, а в дальнейшем появится Geely Coolray (SX11) и Geely FY-11.