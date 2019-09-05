Kia обновила удешевлённый кроссовер Kia Sportage

Корейская компания на китайском рынке обновила бюджетную версию кроссовера Kia Sportage. В ней расширили палитру цветов, а в топовых версиях автомобиль можно заказать в двухцветной окраске кузова.

Также кроссовер оснастили новой мультимедийной системой с голосовым управлением и системой искусственного интеллекта от Baidu.

В обновленной версии через смартфон можно управлять ассистентом парковки, климатической установкой, мотором и системой полного привода.

Бюджетная версия Kia Sportage создана на прошлом поколении глобальной версии Sportage, и стоит отметить, что данный автомобиль продается только в Китае.

Его предлагают с 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 161 л.с. и турбодвигателем со 140-сильной отдачей.

Трансмиссия предлагается механическая или роботизированная. Привод передний или подключаемый полный.

В Китае бюджетный Sportage продается одновременно с новым поколением кроссовера, при этом удешевлённый вариант в эквиваленте стоит от 1 млн рублей.