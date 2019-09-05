Корейская компания на китайском рынке обновила бюджетную версию кроссовера Kia Sportage. В ней расширили палитру цветов, а в топовых версиях автомобиль можно заказать в двухцветной окраске кузова.
Kia обновила удешевлённый кроссовер Kia Sportage
Также кроссовер оснастили новой мультимедийной системой с голосовым управлением и системой искусственного интеллекта от Baidu.
В обновленной версии через смартфон можно управлять ассистентом парковки, климатической установкой, мотором и системой полного привода.
Бюджетная версия Kia Sportage создана на прошлом поколении глобальной версии Sportage, и стоит отметить, что данный автомобиль продается только в Китае.
Его предлагают с 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 161 л.с. и турбодвигателем со 140-сильной отдачей.
Трансмиссия предлагается механическая или роботизированная. Привод передний или подключаемый полный.
В Китае бюджетный Sportage продается одновременно с новым поколением кроссовера, при этом удешевлённый вариант в эквиваленте стоит от 1 млн рублей.