Какие японские автомобили популярны 2019?

По итогам продаж последнего отчётного периода японских производителей самыми популярными моделями на территории РФ стали Toyota Camry, Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai. Неплохие показатели у этих авто, если познакомиться с количеством проданных на территории страны экземпляров. И, хотя места в двух рейтингах будут разными – все 4 модели попадают не только Топ-10 машин из Японии, но и в ТОП-20 транспортных средств из всех стран мира.

1. Тойота Камри

Toyota Camry считается одним из самых популярных седанов не только в России, но и в мире. Машина включается в рейтинги ТОП-10 продаж в Европе, США и странах Азии. А причинами такого спроса является возможность купить за сравнительно невысокую цену не только привлекательный на вид и комфортный, но ещё и надёжный и просторный автомобиль. В первом квартале 2019 года российские автомобилисты купили 8251 Тойоту Камри, превысив прошлогодние показатели на 20%. Общее количество Camry в РФ составляет около 400 тысяч штук – столько машин было продано с 2002 года.

В 2019 году в отечественных салонах можно выбрать подходящую комплектацию последнего выпуска Камри с моторами 2, 2,5 и 3,5 литра. Стоимость авто, в зависимости от версии, находится в пределах 1,5-2,5 миллионов рублей. А лучше познакомиться с моделью и посмотреть подробный обзор японских автомобилей можно на сайте — https://yaponskie-auto.com/.

2. Тойота РАВ4

В списке самых популярных кроссоверов можно найти автомобиль Toyota RAV4. Причины высокого спроса на модель – приличная проходимость, неплохая управляемость и просторный салон. Благодаря таким преимуществам, российские автомобилисты купили с начала продаж самого первого поколения уже 397,5 тысяч авто РАВ4.

В 2019 году в России доступна предыдущая версия модели по цене от 1,3 до 2,3 миллиона рублей. Новое пятое поколение, которое уже продаётся в Соединённых Штатах, пока российским автолюбителям недоступно. Купить её можно будет только к 2020 году, когда на заводе в Санкт-Петербурге будет выпускаться версия для РФ.

3. Mitsubishi Outlander

В 2018 году в России было куплено 24,5 тысячи Аутлендеров, что сделало модель третьим по популярности среди японских автомобилей и одним из самых продаваемых кроссоверов в стране. В 2019 год спрос на транспортное средство упал – однако на дорогах РФ, согласно статистике, находится около 244 тысяч Mitsubishi Outlander. Популярность вызвана большой вместимостью автомобиля при сравнительно доступной цене.

Падение спроса производитель собирается компенсировать выводом на рынок семиместных комплектаций. Стоимость последнего рестайлинга третьего поколения с моторами от 2,0 до 3,0 литров мощностью 146-27 л.с. находится в пределах 1,7-2,5 млн. руб.

4. Nissan Qashqai

Ещё одно распространённое в стране японское авто – кроссовер Nissan Qashqai. Сейчас на дорогах России можно встретить около 300 тысяч экземпляров этой машины. А популярной она стала благодаря отличному соотношению качества к цене. И, хотя стоимость растёт, спрос на Кашкай остаётся высоким.

В 2019 году автовладельцы могут купить Qashqai за сумму, начинающуюся с 1,3 млн. руб., получив автомобиль с 1,2-литровым и 115-сильным мотором. Топовые версии могут обойтись в 2 миллиона рублей, но комплектуются уже 2-литровым мотором мощностью 144 л. с.