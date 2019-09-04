Renault Duster уже достаточно давно сменил поколение, но до российского рынка и рынка Беларуси он так и не добрался.
Кроссовер Renault Duster для РФ будет отличаться от европейского
04.09.2019 23:36
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Ожидалось, что новый Duster появится в 2019 году, но вместо него французская компании представила новую модель – Arkana.
Наш рынок стал первым в мире, где начали предлагать купеобразный кроссовер, но в дальнейшем он поступит и на другие рынки.
Что касается кроссовера Duster, то по словам вице-президента группы Renault в регионе Евразия Николя Мора, российский Duster будет отличаться от того, что продается в Украине.
Для РФ и Беларуси его немного модернизируют. Других подробностей представитель компании не раскрыл.
Возможно для кроссовера проведут рестайлинг, как это было сделано в Индии. Не исключено, что для российского Duster будут предлагать новый 1,3-литровый трубомотор, который сейчас устанавливают на Renault Arkana.
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