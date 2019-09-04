В сентябре автомобили американского концерна в России доступны для покупки по специальным предложениям.

В частности, GM объявил о спецпредложениях на автомобили Cadillac и Chevrolet, которые можно приобрести в кредит на выгодных условиях.

Как рассказали в пресс-службе GM Россия, в рамках обновленных программ в сентябре с кредитной ставкой 4% годовых доступен в кредит Chevrolet Tahoe.

Выгода в данном случае составит до 700 тыс. рублей. Модель Chevrolet Traverse и вовсе предлагают с процентной ставкой от 0,1% годовых и выгодой от 400 тыс. рублей.

Внедорожник Cadillac Escalade в версии Platinum доступен с выгодой от 1 700 000 рублей, а Cadillac XT5 – с выгодой от 500 000 рублей. Эти два автомобиля предлагают с кредитной ставкой 4% годовых.