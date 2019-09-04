Премьерный показ кроссовера состоится на автосалоне в Чэнду, а пока компания провела онлайн презентацию.

Трёхрядный кроссовер Volkswagen Tiguan L представлен в Китае, но при это от обычной удлиненной модификации он отличается только в салоне.

То есть, внешность кроссоверу, представленному на рынке с 2017 года менять не стали. При этом в салоне теперь предлагается три ряда сидений по формуле 2+3+2.

В движение такой автомобиль будет приводить турбированный двухлитровый двигатель. Его мощность составит 220 лошадиных сил, показатель крутящего момента – 350 Нм, а в качестве трансмиссии предложат семискоростной робот, работающий с полноприводной системой.

Стоит отметить, что на европейском и американском рынке семиместный Tiguan уже представлен и он носит название Allspace, при этом он отличается от китайского варианта длиной меньше на 11 мм.