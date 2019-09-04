Российский офис немецкой марки объявил о специальном, но ограниченном предложении, в рамках которого Volkswagen Polo можно приобрести по цене от 777 тыс. рублей.
Желтые седаны Volkswagen Polo в России стали дешевле
04.09.2019 20:10
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В России стали дешевле желтые седаны Volkswagen Polo. Приобретая автомобиль в таком цвете, клиент сможет сэкономить 88,9 тыс. рублей, отметили в пресс-службе.
Машина доступна для покупки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Стоит отметить, что в России по состоянию на 4 сентября было продано более трех тысяч седанов в желтом цвете.
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