Желтые седаны Volkswagen Polo в России стали дешевле

Российский офис немецкой марки объявил о специальном, но ограниченном предложении, в рамках которого Volkswagen Polo можно приобрести по цене от 777 тыс. рублей.

В России стали дешевле желтые седаны Volkswagen Polo. Приобретая автомобиль в таком цвете, клиент сможет сэкономить 88,9 тыс. рублей, отметили в пресс-службе.

Машина доступна для покупки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Стоит отметить, что в России по состоянию на 4 сентября было продано более трех тысяч седанов в желтом цвете.