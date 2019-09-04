«Группа ГАЗ» официально объявила о старте продаж полноприводного грузовика «Садко Некст». Эту модель некоторые дилеры получили в августе, но теперь машина станет доступна во всех дилерских центрах.
В России стартовали продажи грузовика ГАЗ «Садко Next»
04.09.2019 20:42
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В основе полноприводной новинки располагается модернизированная рама ГАЗ-3308 «Садко», а кабину для новой машины позаимствовали у «Газона Некст».
В «Садко Некст» установлены неразрезные мосты, новая рессорная подвеска, интегральное рулевое управление и пневматическая тормозная система. В движение машина приводится 4,4-литровым 149-сильным турбодизелем ЯМЗ-534.
Грузоподъёмность шасси по паспорту три тонны, а полная масса автомобиля — 6,9 тонны.
В 2019 году компания будет предлагать версию со стандартной колесной базой и однорядной кабиной.
В 2020 году появится удлиненный вариант грузовика с двойной кабиной.
Стоимость полноприводного грузовика будет начинаться от 2,2 млн рублей.
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