В России стартовали продажи грузовика ГАЗ «Садко Next»

«Группа ГАЗ» официально объявила о старте продаж полноприводного грузовика «Садко Некст». Эту модель некоторые дилеры получили в августе, но теперь машина станет доступна во всех дилерских центрах.

В основе полноприводной новинки располагается модернизированная рама ГАЗ-3308 «Садко», а кабину для новой машины позаимствовали у «Газона Некст».

В «Садко Некст» установлены неразрезные мосты, новая рессорная подвеска, интегральное рулевое управление и пневматическая тормозная система. В движение машина приводится 4,4-литровым 149-сильным турбодизелем ЯМЗ-534.

Грузоподъёмность шасси по паспорту три тонны, а полная масса автомобиля — 6,9 тонны.

В 2019 году компания будет предлагать версию со стандартной колесной базой и однорядной кабиной.

В 2020 году появится удлиненный вариант грузовика с двойной кабиной.

Стоимость полноприводного грузовика будет начинаться от 2,2 млн рублей.