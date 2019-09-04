Skoda в РФ объявила скидки на свои модели в сентябре

Российское подразделение Skoda объявило о скидках на машины компании, некоторые в сентябре можно будет купить на 200 тыс. дешевле.

Самые большие скидки действуют на Kodiaq и Superb, которые по новым программам доступны для покупки на 206 и 215 тыс. рублей дешевле соответственно.

Skoda Octavia теперь предлагается со скидкой до 162 тыс. рублей, а популярный Rapid можно купить с выгодой до 128 тыс. рублей.

Также компания на сентябрь продлила действие выгодных предложений по кредиту Simply Clever и классическому кредиту.

Модели Rapid и Octavia в кредит можно приобрести со сниженной ставкой от 3% при первоначальном взносе 50%.

Для Superb и Kodiaq действуют процентные ставки от 8,9% и 6,9% соответственно, но если первоначальный взнос составляет от 15%.

Также Skoda продлила действие программ Утилизация/Трейд-ин, по которым дополнительно можно получить скидку до 130 тыс. рублей.