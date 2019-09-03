Great Wall готовит к премьерному показу пикапы P-Series

Презентация пикапа состоится 5 сентября на автосалоне в Чэнду, и автопроизводитель уже начал готовится к мероприятию.

В сети опубликовали снимки пикапов Great Wall P-Series установленных на автовозе. По данным источника, Great Wall привезет на мотор-шоу выставочные экземпляры.

Презентация Great Wall P-Series состоялась в конце прошлого месяца, а в Чэнду состоится публичный показ новинки.

Напомним, Great Wall решила под своим брендом выпускать только пикапы, а внедорожники и премиальные кроссоверы будут производить под брендами Haval и Wey.

Great Wall P-Series уже производится и на него принимают заказы. В Китае грузовик предлагают по цене от 127 тыс. юаней (1,2 млн рублей).

Самая дорогая версия пикапа обойдется в 159 тыс. юаней (1,5 млн рублей). Для машины доступен только 2,0-литровый 190-сильный турбомотор. Трансмиссия доступна автоматическая и механическая, а привод будет задний или полный.