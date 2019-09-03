Речь идет о модели Kia Seltos , которую адаптировали для китайского рынка и назвали Kia KX3.

Сегодня уже сообщалось, что на корейском рынке Kia Seltos успешно стартовал, а теперь модель готовится к выходу на китайский рынок, а позднее состоится презентация и модели для Индии.

Представлен новый кроссовер Kia KX3 для рынка Китая был на мотор-шоу в Чэнду, который начал свою работу. Дизайн интерьера и экстерьера автомобиля полностью копирует корейский вариант.

Его моторная гамма в Китае будет представлена полуторалитровым 115-сильным двигателем.

Также Kia KX3 лишился полного привода и будет предлагаться только в переднеприводном исполнении. Сборка автомобиля уже стартовала на предприятии Kia и Dongfeng.