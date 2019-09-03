Новый кроссовер Kia Seltos пользуется высоким спросом

Новый Kia Seltos уже стал лидером в своем классе и претендует на звание бестселлера бренда.



Новинка поступила в продажу на корейском рынке месяц назад, и за это время она разошлась тиражом в количестве 6 109 экземпляров.

С таким результатом автомобиль стал одним из самых востребованных в своем классе, а также оказался вторым по продажам среди моделей бренда на внутреннем рынке.

Самой продаваемой моделью Kia пока остается седан Cadenza (K7), который был реализован в количестве 6 961 ед.

Напомним, что Kia Seltos появится и на российском рынке. Его продажи в нашей стране ожидаются в 2020 году.