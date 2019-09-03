Названы самые надежные автомобили произведенные в Китае

Специалисты J.D. Power рассказали о том, какие автомобили китайского производства вошли в рейтинг по результатам исследования.

Участниками опроса стали владельцы автомобилей китайского производства, которые были приобретены новыми в период с мая прошлого года по март текущего.

В общей сложности опросили 33 468 автовладельцев, которые рассказывали обо всех проблемах в машине в период эксплуатации.

В выборке оказались 266 моделей 67 разных марок. В J.D. Power отмечают, что в целом качество новых машин, выпущенных в Китае, выросло на 10 процентов.

Больше всего владельцы жаловались на материалы отделки, сбои в работе информационно-развлекательной и навигационной системах.

Самыми качественными машинами китайского производства стали модели марок KIA, MINI и Hyundai, а если говорить об истинно китайских авто, то тут лидером оказался бренд Trumpchi.