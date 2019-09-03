SsangYong на домашнем рынке обновил все семейство Rexton. Эти модели на российском рынке так и не появились и возможно даже не появятся. SsangYong покинула Россию и сосредоточилась на более перспективных для себя рынках.
SsangYong обновил рамный внедорожник Rexton
03.09.2019 20:17
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Обновлённое семейство Rexton получило небольшие изменения, касающиеся внешности и комплектаций. Были изменены радиаторные решетки и бамперы, а также добавлены электронные помощники.
Технически машины не изменились. Внедорожник SsangYong G4 Rexton, а также пикапы Rexton Sports и Rexton Sports Khan по-прежнему комплектуются турбодизельным 2,2-литровым мотором мощностью 187 л.с. и 400 или 422 Нм крутящего момента в зависимости от версии.
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