Фотошпионы заглянули в салон Kia Optima новой генерации

Профилирующий портал The Korean Car Blog опубликовал снимок салона нового поколения Kia Optima. На снимке видно, что корейские дизайнеры салон выполнили в стиле большого внедорожника Kia Telluride.

В новом бизнес-седане будет установлена большая сенсорная панель для мультимедийной системы, небольшие дисплеи для управления климатической установкой и новый руль.

Еще новая «Оптима» станет полноприводной. На снимке рядом с селектором трансмиссии можно увидеть шайбу выбора режимов движения.

Предположительно, седан получит новый 2,5-литровый турбомотор мощностью 286 л.с. Скорее всего атмосферные ДВС 2.0 и 2.4 литра предлагаться не будут.