Профилирующий портал The Korean Car Blog опубликовал снимок салона нового поколения Kia Optima. На снимке видно, что корейские дизайнеры салон выполнили в стиле большого внедорожника Kia Telluride.
Фотошпионы заглянули в салон Kia Optima новой генерации
03.09.2019 20:15
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В новом бизнес-седане будет установлена большая сенсорная панель для мультимедийной системы, небольшие дисплеи для управления климатической установкой и новый руль.
Еще новая «Оптима» станет полноприводной. На снимке рядом с селектором трансмиссии можно увидеть шайбу выбора режимов движения.
Предположительно, седан получит новый 2,5-литровый турбомотор мощностью 286 л.с. Скорее всего атмосферные ДВС 2.0 и 2.4 литра предлагаться не будут.
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