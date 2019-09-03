Названы топ-10 самых популярных универсалов в Москве

Основной для рейтинга стали данные по продажам универсалов за семь месяцев этого года. В отчетный период в столице России было продано 5,6 тыс. новых универсалов, что на 18% меньше.

Возглавляет топ-10 самых популярных универсалов в Москве модель Лада Ларгус с результатом 1 743 проданных экземпляра, что меньше на 6%.

Второе место оказалось за иномаркой KIA Seed SW (1104 ед.; -35%), а в тройке лидеров снова отечественная модель и это LADA Vesta SW (1 064 ед., +43%).

Четвертая и пятая строчки оказались за Ford Focus (529 ед.; -475) и Volkswagen Caddy (173 ед.; +13%), а в десятке самых востребованных универсалов еще числятся: LADA Granta, Renault Dokker (129 ед.; -26%), Subaru Outback (118 ед.; -31%), Volvo V90 (109 ед.; -29%) и Volkswagen Passat (98 ед.; -26%).