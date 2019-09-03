Недавно только стало известно, что до конца года «АвтоВАЗ» может представить обновленный внедорожник Lada 4×4, в котором серьезно обновится салона.

Следом в Сети были опубликованы фотографии салона рестайлингового Lada 4×4, где рулевое колесо не изменится, но появятся новые сидения, формованный потолок, а на заднем диване будет три подголовника. В техническом плане изменений не произойдет, также как и обновлений во внешности.

Сообщается, что серийное производство внедорожника стартует до конца года и более того, есть данные, что несколько экземпляров обновленной модели уже собраны.

Напомним, что Lada 4×4 является самым доступным внедорожником на рынке. Он предлагается по цене от 523 900 рублей за трехдверный вариант.

Фото: лада.онлайн