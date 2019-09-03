«Урал» рассекретил новый «бескапотный» грузовик

На выставке Comtrans-2019 Миасский автозавод представил новый «бескапотный» грузовик с кабиной серии TurboTech от Iveco.

Новые бескапотные модели можно будет отличить по оригинальной передней части кабины при этом сама кабина TurboTech осталась прежней. В компании не стали менять ее силовую структуру и штампованные панели.

На выставке была рассекречена только внешность грузовика, тогда как салон представители компании показывать не стали, но было сказано что он будет полностью оригинальный.



Известно, что новое семейство бескапотных «Уралов» будет предлагаться с колесной формулой 6х4, а само шасси будет похоже на то, что используется в «Урал Next 6х4».

Силовые агрегаты для грузовиков предложат от ярославского моторного завода. В частности, будут устанавливаться ЯМЗ-536 с 328-сильной отдачей и ЯМЗ-653 мощностью 420 л.с. Трансмиссия будет от ZF.

Серийное производство новых моделей планируют начать в 2020 году. Уже известно, что самый доступный вариант машины будет стоить от 4,3 млн рублей.