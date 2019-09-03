Lamborghini презентовала свой первый гибридный суперкар Sian

А ранее компания держала интригу, публикуя тизеры неизвестной новинки. Предположений на тему, что это будет за модель было много.



Но как оказалось, Lamborghini презентовала гибридный суперкар Sian, который становится еще и самым мощным спорткаром в истории компании.

Сегодня Lamborghini рассекретил свой автомобиль онлайн, а его показ мировой общественности состоится на автосалоне во Франкфурте.

Тираж автомобиля будет ограничен 63 экземплярами и более того, они уже все распроданы. Минимальная стоимость одного спорткара составили 3,6 млн долларов.

Силовая установка новинки представлена 6,5-литровым двигателем V12, мощность которого составляет 775 лошадиных сил. ДВС работает в паре с электродвигателем мощностью 34 л.с.

Суммарная отдача установки, работающей в паре с семискоростным автоматом, составляет 819 лошадиных сил. Система привода будет на все колеса. Необычным в автомобиле становится новая технология, разработанная специалистами Lamborghini.

Речь идет о суперконденсаторе, используемом в модели вместо литий-ионных батарей. Он расположился между двигателем и пассажирской капсулой, имеет в три раза меньше вес и в три раза больше мощность, чем обычный аккумулятор.

Суперконденсатор будет восполнять энергию при помощи системы рекуперации. Что касается динамических характеристик, то суперкар Sian ускорится до первой сотни за 2.8 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 350 км/ч.

Что касается дизайна новинки, то он выполнен в стиле концепта Terzo Millennio, который показали в 2017 году, но некоторые решения позаимствовали от Aventador и Centenario.