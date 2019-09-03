Toyota показала еще одну версию Toyota RAV4 нового поколения, сборка которой уже стартовала на предприятии FAW и Toyota. Китайский вариант кроссовера внешне почти не отличается от американского и японского вариантов.

При этом в салоне для удешевления применили более дешевые материалы отделки, а для стандартной комплектации сократили список доступных опций и систем.

Помимо этого, клиентам в Китае не предложат внедорожный вариант, а вот в топовой версии появится мультимедийная система с экраном больше, чем у модификации для Америки.

В движение новое поколение кроссовера будет приводиться модернизированным двухлитровым мотором. Его отдача составит 171 л.с.

Система привода будет на переднюю или обе оси. Также в Китае предложат и гибридную версию с 2,5-литровым ДВС и электродвигателем.

Мощность установки составит 178 л.с., а заявленный расход топлива составит 4,6 литра на 100 км пути. В продажу новый Toyota RAV4 нового поколения на китайском рынке поступит в октябре.