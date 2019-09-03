Японский автопроизводитель представил новую модификацию своего кроссовера, предназначенную для китайского рынка.
Toyota показала еще одну версию Toyota RAV4 нового поколения
Toyota показала еще одну версию Toyota RAV4 нового поколения, сборка которой уже стартовала на предприятии FAW и Toyota. Китайский вариант кроссовера внешне почти не отличается от американского и японского вариантов.
При этом в салоне для удешевления применили более дешевые материалы отделки, а для стандартной комплектации сократили список доступных опций и систем.
Помимо этого, клиентам в Китае не предложат внедорожный вариант, а вот в топовой версии появится мультимедийная система с экраном больше, чем у модификации для Америки.
В движение новое поколение кроссовера будет приводиться модернизированным двухлитровым мотором. Его отдача составит 171 л.с.
Система привода будет на переднюю или обе оси. Также в Китае предложат и гибридную версию с 2,5-литровым ДВС и электродвигателем.
Мощность установки составит 178 л.с., а заявленный расход топлива составит 4,6 литра на 100 км пути. В продажу новый Toyota RAV4 нового поколения на китайском рынке поступит в октябре.
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