Седаны бренда Aurus обзавелись паспортом

На российские седаны бренд Aurus оформил ОТСС, которые уже появились в базе Росстандарта.

В документе есть упоминание о нескольких модификациях моделей, в числе которых автомобили с колесной базой на 3 300 мм и 4 300 мм, причем последняя доступна только в полноприводном исполнении.

К тому же в документе говорится, что это автомобили специального назначения и имеют бронированную защиту.

Также упоминается и гибридная установка на основе 4,4-литрового двигателя НАМИ-4123 с отдачей 598 л.с., работающего с электромотором. В качестве трансмиссии указан девятискоростной автомат КАТЕ.