В Китае запустили производство еще одного клона Range Rover

На этот раз клона внедорожника Range Rover выпустила компания Hanlong Auto.

Она будет предлагаться свою версию автомобиля под брендом Hunkt, а сам автомобиль получил название Canticie. Более того, как выяснилось, свои наработки компании Hanlong Auto передала Zotye.

Последняя планировала запуск клона Range Rover, но в связи с новой стратегией развития она отказалась от проекта.

Дело в том, что Zotye перешла на выпуск автомобилей с оригинальным дизайном, чтобы повысить лояльность клиентов.

В связи с этим с клонированием машин Zotye больше не связывается. Однако клона Range Rover отправила в производство Hanlong Auto.

Она создала автомобиль близкий по габаритам, которые составили: 4 999/2 073 /1 835 мм, колесная база – 2 997 мм. В движение китайский клон будет приводиться 2,0-литровым турбомотором с отдачей 200 л.с.

В паре с двигателем будет работать восьмискоростной автомат, который передаст крутящий момент только на заднюю ось.

Максимальная скорость новинки будет ограничена электроникой на отметке 185 км/ч. Старт продаж нового Canticie запланирован на конец года.