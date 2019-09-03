Skoda Scala получил новую модификацию Scala Monte Carlo

Новая версия хэтчбека мировой общественности будет показана в рамках мотор-шоу во Франкфурте, а пока компания рассекретила новинку онлайн.

Skoda Scala получил новую модификацию с названием Scala Monte Carlo, представляющую собой модель, выпущенную в честь одноименного ралли.

Компания в 1911 году впервые выступила на это ралли. «Ралийная» версия в отличие от обычной модели получила черную решетку радиатора, полностью светодиодные фары, колесные диски с особым дизайном диаметров 17 дюймов, а также черные корпуса боковых зеркал.

В списке оборудования новинки будут затемненные боковые окна, задний спойлер, панорамная крыша, а в салоне будут установлены спортивные сидения с регулировкой по высоте, а также система светодиодной подсветки и цифровая панель приборов.

С каким двигателем предложат спецверсию, расскажут на автосалоне. При этом известно, что в продажу Scala Monte Carlo поступит в первом квартале будущего года.